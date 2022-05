Nell’ambito del progetto di comunicazione “Asiago Go Green” Meneghini & Associati mette la firma su “Dark Skies”, il primo festival dell’astronomia di Asiago. Fino al 22 maggio full immersion “stellare” tra escursioni, mostre e visite guidate per sensibilizzare sull’inquinamento luminoso e turismo sostenibile.

Dieci giorni a tu per tu con le stelle sull’Altopiano di Asiago per parlare di inquinamento luminoso e incentivare nuove forme di turismo esperienziale per promuovere Asiago come meta ideale per le osservazioni astronomiche.

Meneghini & Associati mette la firma sulla comunicazione della prima edizione del “Festival Astronomia Asiago”, dal tema “Dark Skies”, on stage fino al 22 maggio.

Una vera e propria full immersion “stellare” per appassionati, studiosi e turisti, famiglie e bambini con visite guidate al Telescopio Galileo presso l’Osservatorio Astrofisico che quest’anno festeggia i suoi primi 80 anni, incontri e dibattiti sul tema dell’inquinamento luminoso, mostre, spettacoli, proiezioni cinematografiche, laboratori didattici e letture per i più piccoli, presentazioni di libri ed escursioni per contemplare la volta celeste immersi nella natura unica delle montagne asiaghesi.

L’iniziativa rientra nelle attività sostenibili di “Asiago Go Green”, progetto di comunicazione ideato da Meneghini & Associati, ed è promossa dalla Città di Asiago in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, l’Istituto Nazionale di Astrofisica e Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) – e con il Progetto Skyscape, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Interreg V-A Italia – Austria 2014-2020.

Il Festival ha anche il patrocinio internazionale del Centro per la protezione del cielo dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU Centre for the protection of the dark and quiet sky from satellite constellation interference).

M&A segue le attività di comunicazione, media relations, organizzazione blogger tour e segreteria organizzativa.

Il programma completo degli eventi del “Festival Astronomia Asiago” è consultabile sul sito http://www.astronomiafestival-asiago.it/ e sulla pagina Facebook del Festival dell’Astronomia di Asiago.