Meneghini & Associati informa che stanno tornando tra le via della città con un coinvolgente e scintillante evento. Da domani fino a domenica saranno in centro storico con la nuova edizione di VIOFF @vicenzaorofuorifiera! “Porteremo con noi eventi ed iniziative artistiche, culturali, musicali e di intrattenimento legati al tema delle emozioni e della solidarietà – dichiarano – Primo fra tutti il concerto d’orchestra “Emozioni Solidali” a cura del maestro Matteo Fedeli che si terrà sabato 10 in P.zza dei Signori”. Per prontare il posto: https://www.eventbrite.it/e/410524829817