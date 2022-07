Perché la Transizione ecologica non resti soltanto una parola vuota. È con lungimiranza che Meneghini & Associati Inventia quest’anno sta concentrando gran parte del suo impegno verso l’Ambiente, declinandolo nel concreto nelle molteplici attività che hanno coinvolto i diversi team del Gruppo.

Dal mondo dell’automotive a quello del turismo green, fino ad arrivare alle ricadute della crisi climatica su economia e lavoro, i temi legati alla necessità di uno sviluppo sostenibile sono stati protagonisti dei principali eventi ed iniziative firmati M&A.

Ad iniziare dalla seconda edizione degli Electric Days, evento sull’elettrificazione della Mobilità promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, testate leader del settore automotive, in collaborazione con ANSA, Vanity Fair, Wired e con la partecipazione di MOTUS-E, con Meneghini & Associati nei panni della segreteria organizzativa. Come si sta muovendo l’Italia per la transizione ecologica? Quali sono le prospettive della ricerca? Come si trasformano i rischi per la filiera industriale in opportunità di sviluppo per il Paese? Sono alcuni degli interrogativi approfonditi nel corso dei tanti appuntamenti phygital dal 21 al 23 aprile a Roma in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra.

In maggio la transizione ecologica è stata al centro della quarta edizione del Motor Valley Fest, il Festival a cielo aperto nella Terra dei Motori emiliano-romagnola, che ha visto Meneghini & Associati tra gli organizzatori, e che ha fatto registrare 80mila visitatori. Le nuove sfide del settore, dal powertrain elettrico ai carburanti E-Fuel e Bio-Fuel, sono state affrontate da imprese, istituzioni e top manager durante il convegno inaugurale al teatro comunale Luciano Pavarotti Freni di Modena.

In contemporanea, a Bologna Fiere, con Drawlight/Me Young, società di comunicazione strategica e installazioni immersive, Meneghini & Associati ha messo la firma su “FutureMotive Experience”, l’iniziativa che ha condotto i visitatori all’interno di Autopromotec, la 29° Biennale Internazionale delle attrezzature e del postvendita automobilistico, con una spettacolare installazione che ha sottolineato l’impegno nell’osservanza di comportamenti virtuosi da parte di un comparto industriale molto coinvolto nel processo ambientale e nella transizione ecologica.

E ancora, il team di Meneghini & Associati ha partecipato all’ultima edizione del Salone Nautico di Venezia per il lancio di E1 World Championship, il campionato mondiale offshore di barche elettriche che prenderà il via nella prima metà del 2023 e che si pone l’obiettivo di accelerare l’elettrificazione della mobilità su acqua.

Sempre la transizione ecologica è stata e sarà fondamento dell’ultima e della prossima edizione di ViOff, il fuori Fiera di Vicenza Oro, progetto di Meneghini & Associati per IEG – Italian Exibition Group e per il Comune di Vicenza, che tornerà ad animare il centro storico della città dal 9 al 13 settembre.

L’emergenza ambientale e climatica è stata invece il focus dell’Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (Associazione Europea degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse) organizzato insieme all’Università degli Studi di Bologna. L’evento ha coinvolto nei giorni scorsi oltre 750 partecipanti da tutto il mondo, tra cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco e il Premio Nobel per l’Economia 2013, Lars Hansen.

A fine settembre il tema verrà declinato sul mondo del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori del mare (navigazione, pesca, cantieristica navale, settore crocieristico) e ai lavoratori impegnati nella realizzazione delle Grandi Opere (Ponte di San Giorgio e Terzo Valico) all’84° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro organizzato per Siml (Società Italiana di Medicina del Lavoro) al Centro Congressi del Porto Antico di Genova.

È stato raccontato anche da Rai Uno nella puntata della trasmissione “Linea Verde Discovery” andata in onda il 2 luglio il progetto da “Asiago Go Green”, ideato per il Comune di Asiago e volto alla promozione di un turismo ecosostenibile e consapevole.

Si confermano infine ancora una volta in prima linea per la diffusione di contenuti legati alla tutela dell’Ambiente: Web Salute e Vvox, le piattaforme multimediali dedicate alla salute e al benessere.