VICENZA- Meneghini & Associati Talent Union, gruppo di comunicazione strategica con sedi a Vicenza, Milano, Roma e Reggio Emilia, cresce ancora e annuncia l’avvio di una nuova partnership indipendente con Tangram Strategic Design, società specializzata nello sviluppo di strategie di branding e identity con sedi a Novara e Lugano.

Oggi l’immaginario collettivo è bombardato da messaggi promozionali, e nell’attuale caos visivo, amplificato dal web, l’esigenza di trasmettere valori essenziali e diretti diventa fondamentale per distinguersi, farsi riconoscere e farsi ascoltare. La coerenza fra ciò che si è e ciò che si propone è vincente. Molte aziende stanno vivendo, consapevolmente o meno, crisi d’identità a causa del loro recente vissuto, ma anche delle dinamiche di un mercato che cambia e si evolve per rispondere alla spinta verso il digitale. O ancora per il diktat della Sostenibilità.

Meneghini & Associati con Tangram Strategic Design (TSD) amplia ulteriormente la propria vision e risponde con il massimo della professionalità ad una domanda che i suoi clienti manifestano in maniera sempre più forte. L’accordo con Meneghini & Associati prevede la stretta cooperazione su brand strategy e visual identity, e va considerato in particolare nella logica di complementarità rispetto all’attività di Popwave, società emiliana specializzata in marketing e digital strategy entrata a far parte del Gruppo a fine 2021, e che si occupa d’attività a monte rispetto al branding, realizzando in particolare indagini di mercato e di posizionamento del brand.

“La strategia di aggregare partner di primo livello ci consente di affrontare i diversi aspetti della comunicazione, quella digitale in primis, con grande competenza creando sinergie virtuose per i nostri clienti. – spiega Paola Meneghini, presidente di Meneghini & Associati – Enrico Sempi di Tangram Strategic Design, con il quale collaboriamo da sempre, è una certezza su un aspetto delicatissimo, e talvolta sottovalutato, come l’identità di un’azienda o di un prodotto. Le competenze di Tangram Strategic Design e le nuove sinergie che nasceranno, rispecchiano la volontà Meneghini & Associati, oggi Talent Union, di continuare nell’operazione di raccogliere intorno al proprio nucleo talenti emergenti oltre che professionisti già leader nel loro campo”.

“Una nuova collaborazione che ci permetterà di arricchire ulteriormente il nostro raggio d’azione e le nostre competenze, e nel contempo ci consentirà di sviluppare nuovi progetti sul fronte delle strategie di branding e identity. – commenta Enrico Sempi, creative director di Tangram Strategic Design – Orgogliosi di essere entrati a far parte di Meneghini & Associati Talent Union, sono certo che questa unione darà presto i suoi frutti”.

Tangram Strategic Design vanta progetti di altissimo valore proprio sul branding e prestigiosi riconoscimenti internazionali, i più recenti: 2022 Graphis, 4 Honorable Mentions per i progetti di packaging di Breeze, I Provenzali, I Provenzali Benessere e Vitasì Energy; 2021 Geffer, Bayer (Graphis Honorable Mention); 2020 La Torre dei Giochi (Wolda Award of Execellence); 2018 Como the Electric Lake (Wolda, Award of Excellence); 2017 FBO Food Bank in Oncology (Graphis, Silver Award).