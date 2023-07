La ratifica del Mes è diventata un nodo cruciale per la politica italiana, con la scadenza del 31 dicembre che si avvicina. Durante la discussione generale alla Camera, il centrodestra ha presentato una richiesta di rinvio del voto di quattro mesi, che sarà votata il 5 luglio. Mentre la premier Giorgia Meloni ha sottolineato che la ratifica da parte dell’Italia non suscita la stessa attenzione in Europa, sia il governo che il centrodestra vedono nel rinvio un modo per rafforzare la posizione italiana nelle trattative sul Patto di stabilità europeo e sul Pnrr. Al contrario, i partiti dell’opposizione sostengono che il rinvio o la mancata ratifica indebolisca la posizione italiana.

Si parla di una trattativa in corso con Bruxelles che si intreccia con la gestione del Pnrr e la questione migranti. Si chiede tempo per appianare le tensioni interne alla coalizione di governo e raggiungere una posizione condivisa che consenta all’Italia di completare la ratifica, anche se si sottolinea che il governo di centrodestra non utilizzerà mai il Mes.

Nell’aula della Camera, si è tenuta la discussione generale sul ddl di ratifica presentato dalle opposizioni. La Lega era assente, mentre Forza Italia ha annunciato la richiesta di rinvio del voto. Si sono evidenziate le criticità del Mes, in particolare il suo sistema di governance non affidato agli organismi democratici dell’UE, ma al board del Mes stesso.

Oltre ad appianare le divergenze sulla ratifica del Mes, il rinvio serve anche per trattare la riforma del Patto di stabilità. Le opposizioni parlano di ricatto verso i partner europei e criticano il governo per la perdita di credibilità. Il risultato delle trattative sul nuovo Patto determinerà se la strategia del governo avrà successo o se si troverà in una posizione debole in Europa, simile a quella attuale.