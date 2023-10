La meteorologia continua a dominare le previsioni per la settimana che inizia oggi, ma non ovunque e non tutti i giorni. Oggi sono previsti forti colpi di vento e locali nubifragi, mentre domani, in occasione della Festa di Halloween, le precipitazioni saranno ancora presenti in alcune aree del Centro-Nord e in Calabria, ma si alterneranno a momenti di tempo più asciutto.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, mercoledì 1 novembre, in occasione della Festa di Ognissanti, dovremmo godere di un predominio del sole su gran parte delle regioni, ad eccezione dei settori tirrenici centro-meridionali, dove sono previste piogge anche di moderata intensità. Successivamente, si prevede un ritorno del maltempo con un profondo ciclone che potrebbe colpire l’Italia a partire dal 2 novembre, portando piogge intense e un rischio di alluvioni, inizialmente al Centro-Nord e poi diffondendosi al resto del paese.

Nel dettaglio, per i prossimi giorni:

Lunedì 30: Al nord previsti condizioni di maltempo. Al centro, maltempo sulle coste tirreniche. Al sud, prevalenza di sole con temperature sopra la media per il periodo.

Martedì 31: Al nord, possibilità di temporali sparsi, con maggiore probabilità nelle regioni orientali. Al centro, maltempo in Toscana. Al sud, previsti rovesci veloci su Basilicata e Calabria.

Mercoledì 1 novembre: Al nord, molte nubi e piogge sparse. Al centro, piogge in Umbria, Toscana e Lazio. Al sud, peggioramento rapido su Campania, Basilicata e Calabria.

La tendenza futura segnala l’arrivo di un nuovo e insidioso ciclone a partire dal 2 novembre, con condizioni di maltempo significative al Nord e poi in tutto il resto d’Italia nei giorni successivi. La situazione meteorologica rimane da monitorare attentamente.