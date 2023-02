La presidente dell’ Eurocamera Roberta Metsola, alla presentazione dello spazio “Esperienza Europa” a Roma, dedicato a David Sassoli, ha detto: “L’Italia ha un ruolo centrale in Europa. E l’Europa ha ancora molto da fare, il parlamento ascolterà sempre le paure dei cittadini e le loro necessità. Di fronte a inflazione elevata, imprese in difficoltà, caro-energia, dobbiamo sfruttare la nostra principale risorsa, il mercato unico. Il New Generation Eu mette l’Europa dal lato giusto della storia, bisogna continuare in questa direzione. Le transizioni ecologiche devono essere giuste, serve una crescita armonica che crei posti di lavori. Capire l’Europa cambia tutto. L’Europa non è un’espressione geografica, è una comunità di principi e valori basata su una cultura comune che ci viene dalla nostra storia. Capire l’Europa ci fa capire che il futuro sarà più luminoso se saremo insieme”. Ha, quindi, elogiato l’iniziativa di creare “una casa dei cittadini nel cuore di Roma dedicata a Sassoli, che tanto si è speso per avvicinare il Parlamento Europeo ai cittadini”.