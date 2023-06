“Egregio ministro, mai come in questo periodo la Sua presenza in Molise rappresenta un segnale di speranza per i cittadini che vivono quotidianamente sulla propria pelle lo stato disastroso in cui versa la sanità molisana. Sia dal punto di vista dei pazienti e sia dal punto di vista degli operatori e delle strutture pubbliche e privati accreditati.

Inutile ricordarLe che il settore è commissariato da 14 anni. Un commissariamento che non solo non ha risolto il rientro dal disavanzo ma che ha, di fatto, peggiorato l’efficacia e l’efficienza del SSR, mettendo a rischio il rispetto di quanto sancito dall’articolo 32 della Costituzione. La stessa Corte Costituzionale nella sentenza numero 20 del 2023 ha puntualizzato: «Da ultimo questa Corte non può esimersi nel rilevare la anomalia di un commissariamento della Sanità regionale che si protrae da oltre 13 anni senza che gli

obiettivi predisposti sono stati raggiunti, con tutte le ripercussioni che essa determinano; sulla forma di governo regionale, sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, sull’equilibrio finanziario della Sanità. Del resto questa Corte ha già affermato, in diverse occasioni, che il lungo protrarsi del commissariamento costituisce un sintomo negativo dell’andamento di questo processo così si accentua l’esigenza di soluzioni strutturarli, univoche ed efficaci, e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite».

L’attuale sistema sanitario regionale è diventato inadeguato ed insostenibile per i cittadini molisani che non possono essere trattati diversamente da quelli di altre regioni, anche in considerazione del fatto che sono costretti a pagare le aliquote massime di IRPEF ed IRAP.

E’ doveroso, pertanto, che la Regione Molise intervenga per riappropriarsi e ripristinare i diritti sanciti dalla Costituzione in premessa richiamati, lavorando con urgenza alla fine del commissariamento e riorganizzando la rete ospedaliera tenendo conto delle reali esigenze sanitarie della popolazione.

Sono consapevole che questa lettera aperta è inusuale, ma sono altrettanto consapevole che i molisani hanno bisogno di sentirsi rassicurati dalle Sue parole che, subito dopo le elezioni regionali, si trasformeranno in fatti concreti grazie anche alla squadra di governo competente che sarà di supporto al candidato presidente del centrodestra, Francesco Roberti, e che troveremo in Lei il giusto interlocutore a livello nazionale per intraprendere un percorso di riorganizzazione”.

Michele Iorio