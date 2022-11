Vittoria dei democratici che mantengono il controllo del Senato per altri due anni grazie alla vittoria di Catherine Cortez Masto in Nevada, con la quale regalano un importante successo a Joe Biden.

Biden ha commentato: “Abbiamo la maggioranza in Senato e ora ci concentriamo sulla Georgia. Non sono sorpreso dall’affluenza alle urne, ne sono molto contento perché ritengo che rifletta la qualità dei nostri candidati. Questa è una vittoria e una rivincita per il partito”. Il senatore liberal Chuck Schumer, che manterrà la leadership dei democratici in Senato ha aggiunto: “Gli elettori hanno respinto i repubblicani Maga”. I conservatori contano invece su 49 seggi. Da assegnare ne resta solo uno ma sarà deciso il 6 dicembre dal ballottaggio in Georgia fra il democratico Raphael Warnock e il repubblicano Herschel Walker. I candidati appoggiati da Trump hanno perso tutti o quasi al voto e proprio l’ex presidente è ritenuto da molti conservatori il responsabile della debacle repubblicana. Il successo dei democratici potrebbe spingere Biden a ripensare a una sua eventuale candidatura al 2024.