Nella serata di ieri a Lampedusa, decine di migranti si sono trovati per le strade del paese, molti dei quali erano giovani e alcuni minorenni. Questi migranti erano riusciti ad allontanarsi dall’hotspot locale durante un momento di caos, che si era verificato durante la distribuzione dei pasti.

Mentre vagavano per le strade di Lampedusa, molti di loro tenevano stretta tra le braccia bottiglie d’acqua minerale da 2 litri, e non hanno creato problemi di ordine pubblico. Il loro obiettivo era semplicemente trovare qualcosa da mangiare, mentre erano circondati da numerosi turisti che si trovavano in vacanza sull’isola.

Non parlando italiano, i migranti hanno cercato di ottenere informazioni sui prezzi della pizza o dei panini, dimostrando un certo stupore per i costi, come il fatto che una bottiglietta d’acqua minerale da mezzo litro costasse 2 euro.

Durante tutta la notte, la Croce Rossa italiana e la polizia hanno lavorato per individuare e convincere molti di questi migranti a fare ritorno all’hotspot situato nella zona di contrada Imbriacola.