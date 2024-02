La critica della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) all’accordo tra Italia e Albania riguardante i migranti mette in luce le tensioni politiche e le divergenze di opinione sull’approccio alla gestione del fenomeno migratorio. L’accordo, approvato dal Parlamento italiano, prevede investimenti consistenti per la costruzione di centri di identificazione e accoglienza dei migranti in Albania, ma la CEI sostiene che questi soldi sarebbero meglio spesi per migliorare il sistema di accoglienza in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani difende l’accordo, sostenendo che sia una spesa necessaria per affrontare la questione migratoria in collaborazione con un potenziale futuro membro dell’Unione Europea. Tuttavia, la preoccupazione per il persistere delle ondate di sbarchi rimane alta, specialmente da regioni come il Sudan attraverso la Tripolitania. Il governo si impegna a rendere più concreto il Piano Mattei e a rafforzare la collaborazione con Tunisia e Libia, cercando di stabilire una presenza costante per gestire la situazione.