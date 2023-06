Alcuni migranti hanno tentato ieri sera di dirottare una nave turca. I dirottatori sono stati catturati grazie all’operazione congiunta della Squadra Mobile di Napoli, del Gico della Guardia di Finanza e del Battaglione San Marco. Il comandante della nave e i 15 migranti clandestini trovati a bordo sono stati interrogati dalle autorità. Secondo il comandante, due dei migranti erano armati di coltello. Al momento non sono state adottate misure penali contro di loro, ma tre immigrati saranno denunciati per il possesso di armi. Gli immigrati provengono dalla Siria, dall’Afghanistan e dall’Iraq. Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli, cercano di stabilire l’identità dei responsabili del tentato dirottamento, le loro intenzioni e eventuali collegamenti con gruppi terroristici. L’operazione di salvataggio è stata condotta al largo delle coste napoletane, e non sono state riportate vittime. La nave è stata portata al porto di Napoli per ulteriori indagini. >Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha scritto su Twitter: “I dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene. I miei complimenti ai ragazzi del Battaglione San Marco, ai poliziotti ed ai finanzieri, che hanno concluso una splendida operazione in collaborazione. Ognuno per la sua parte. Bravi!”.