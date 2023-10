L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha annunciato ufficialmente la sua decisione di ritirarsi dalla corsa presidenziale del 2024. La notizia è stata confermata direttamente da Pence durante un evento tenutosi a Las Vegas.

“Ho sempre saputo che sarebbe stata una battaglia in salita, non ho rimpianti”, ha dichiarato Pence, aggiungendo che questo non è il momento giusto per la sua candidatura.

La decisione di Pence ha un impatto significativo sulla scena politica statunitense, poiché molti lo consideravano uno dei principali contendenti per le elezioni presidenziali del 2024. Il suo ritiro apre la porta a nuove dinamiche nella corsa alla Casa Bianca e all’interno del Partito Repubblicano.

Il motivo esatto del suo ritiro non è stato specificato, ma Pence ha chiaramente indicato che ora non intende candidarsi alla presidenza. Resta da vedere come questa decisione influenzerà il futuro del Partito Repubblicano e chi emergerà come principale candidato per il 2024.