L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è indagato dalla Procura di Milano per ostacolo all’attività di vigilanza della Figc nell’inchiesta sulla cessione del club rossonero dal fondo Elliott alla Redbird di Jerry Cardinale.

La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nella sede del Milan, in particolare nell’ufficio dell’ad Furlani e di altri dirigenti apicali. Nell’inchiesta è indagato anche l’ex ad del Milan, Ivan Gazidis. L’ipotesi contestata è che il fondo Elliott mantenga ancora il controllo sostanziale del Milan, nonostante la cessione del club alla Redbird nel 2022. La comunicazione della titolarità effettiva della società alla Figc, secondo la Procura, non sarebbe avvenuta. In una nota, i pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri scrivono: “Emerge l’ipotesi che il Fondo Elliott conservi attualmente il controllo sostanziale della società Ac Milan, laddove all’Autorità di vigilanza Figc sarebbe, invece, stata rappresentata l’effettiva cessione della proprietà in favore del Fondo Redbird”. Le indagini sono in corso e la Procura di Milano sta valutando la posizione degli indagati.