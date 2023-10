Secondo quanto riportato da Haaretz, le forze armate israeliane hanno scoperto manuali di al-Qaida sui corpi dei terroristi durante le operazioni in corso.

Il presidente Emmanuel Macron ha tenuto un discorso in diretta televisiva ai cittadini francesi, definendo l’attacco in corso tra Israele e Palestina come “il più tragico della storia di Israele”. Ha esortato Israele a dare una risposta “forte e giusta” all’attacco e ha ammonito chi non condanna in modo assoluto gli attacchi di Hamas, sottolineando che di fronte al terrorismo non ci dovrebbero essere scuse. Macron ha annunciato che il bilancio delle vittime francesi dall’inizio dell’offensiva di Hamas contro Israele è salito a tredici, rendendo questa la più grande perdita di vite francesi a causa del terrorismo dal 2016.

La Knesset israeliana ha dato il via libera al governo di emergenza nazionale, con la nomina di membri del partito di Unità Nazionale come ministri senza portafoglio. Durante la sessione, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato l’attivazione di clausole che permetterebbero di “dichiarare guerra o intraprendere azioni militari significative”, delegando l’autorità a un comitato di gabinetto di emergenza.

La polizia israeliana ha neutralizzato un terrorista armato che ha aperto il fuoco contro agenti di polizia all’ingresso della stazione di polizia di Shalem, nel distretto di Gerusalemme. Due agenti sono rimasti feriti nell’attentato.

Gli Stati Uniti organizzeranno voli per evacuare i propri cittadini da Israele. Il portavoce della sicurezza nazionale americana, John Kirby, ha annunciato questa misura in una conferenza stampa. Finora, 27 cittadini americani sono stati uccisi in Israele a causa dell’attacco in corso.

Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha imposto il divieto sistematico di manifestazioni pro-palestinesi in Francia, affermando che possono generare turbative dell’ordine pubblico. Chiunque organizzi tali manifestazioni o disturbi l’ordine pubblico sarà fermato dalle forze dell’ordine.

Il governo britannico ha aumentato la sicurezza della comunità ebraica nel Regno Unito a causa del crescente numero di atti antisemiti legati al conflitto in corso tra israeliani e palestinesi. È previsto uno stanziamento di 3 milioni di sterline al Community Security Trust per proteggere scuole e sinagoghe.

L’esercito israeliano ha condotto numerosi attacchi a Gaza, mirando a oltre 3.600 obiettivi con l’uso di più di 6.000 munizioni. Nel frattempo, la NATO ha dichiarato che Israele ha il diritto di difendersi, ma ha esortato le entità ostili a Israele a non intensificare il conflitto. Il presidente siriano Bashar al Assad ha chiesto un’azione rapida per proteggere i palestinesi da raid israeliani su Gaza. Inoltre, si è affermato che attacchi aerei in Siria da parte di Israele hanno preso di mira depositi di armi iraniane custoditi dagli Hezbollah filo-iraniani presenti nel paese. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha condannato Hamas, affermando che il gruppo vuole solo distruggere Israele e uccidere gli ebrei. Ha sottolineato il diritto di Israele a difendersi.

La situazione rimane fluida e in evoluzione in Medio Oriente, con violenze continue e tensioni in aumento.