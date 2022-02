In arrivo il bonus psicologo, che potrebbe raggiungere le 600 euro all’anno e potrebbe riguardare circa 18 mila persone. Sarà erogato in base all’Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro puntando a favorire i redditi più bassi.

L’emendamento, a prima firma del deputato Pd Filippo Sensi, è stata approvato in commissione Affari Costituzionali e Bilancio come modifica al dl milleproroghe dopo un lungo pressing. In tutto vengono stanziati ulteriori 20 milioni nel 2022, di cui metà per finanziare il bonus e l’altra metà per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid.

Contro il parere dell’esecutivo sono passati anche gli emendamenti che prevedono il dietrofront sull’Ilva e sul tetto al contante così come sono state approvate norme sulle graduatorie della scuola e i test sugli animali. Duro scontro anche sul tema della giustizia fra il Pd e la Lega.