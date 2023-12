Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) come chiave per restituire al Paese una giustizia sempre più vicina alle esigenze della collettività. Nel suo intervento, Nordio ha enfatizzato la fiducia dei cittadini nei confronti dei magistrati come pilastro dello Stato di diritto, da rinsaldare attraverso opportune riforme.

Il ministro ha elogiato esplicitamente i magistrati per i loro sforzi che stanno portando a risultati incoraggianti rispetto agli obiettivi richiesti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare per quanto riguarda il taglio dei tempi dei processi e la riduzione dell’arretrato.

In un contesto in cui la giustizia è al centro di polemiche, con il recente rinvio a giudizio del sottosegretario Delmastro, oggetto di richieste di dimissioni da parte dell’opposizione, il ministro Nordio si è recato al CSM per la prima volta un anno dopo la sua nomina. Nel plenum presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella, Nordio ha utilizzato toni concilianti, cercando di rassicurare i magistrati sulla separazione delle carriere. Ha promesso che qualsiasi cambiamento costituzionale non porterà mai alla sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo.

Nordio ha affrontato le preoccupazioni dei magistrati riguardo alle possibili modifiche alla struttura della magistratura, affermando che la Costituzione è modificabile, ma ha assicurato che non vi sarebbe mai una sottoposizione minima del pubblico ministero al potere esecutivo. Ha sottolineato che la vera indipendenza dei magistrati risiede nella loro integrità e dedizione alla Costituzione.

Il ministro ha evitato di menzionare il caso dell’allarme del collega Guido Crosetto sull'”opposizione giudiziaria” che potrebbe far cadere il governo. In risposta alle domande dei consiglieri del CSM, Nordio ha parlato degli interventi sui magistrati fuori ruolo, sulle valutazioni di professionalità e sull’impegno per fornire personale e risorse agli uffici giudiziari, specialmente in vista dell’implementazione graduale del processo penale telematico nel 2024.

Durante il confronto, che è rimasto pacato nonostante i temi insidiosi, sono emersi dubbi e preoccupazioni riguardo all’impatto del processo penale telematico sugli uffici giudiziari, alla lesione dell’autonomia interna di giudici e pm e alla necessità di sostenere morale e pubblicamente i magistrati che quotidianamente servono con onore il Paese.