Missione compiuta per gli italiani a bordo del volo suborbitale della Virgin Galactic, che ha segnato un importante passo nella ricerca in microgravità. L’azienda americana sta cercando di ampliare la sua offerta oltre al turismo spaziale, aprendo la strada a missioni commerciali di ricerca. L’amministratore delegato della Virgin Galactic, Michael Colglazier, prevede di inaugurare una nuova era di accesso allo spazio per passeggeri e ricercatori privati, con un volo commerciale previsto ad agosto e poi un volo al mese.

Questa missione ha un’importanza particolare per l’Italia, che ha collaborato con l’Aeronautica Militare e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per esplorare il ruolo dei voli suborbitali nella ricerca. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha elogiato la collaborazione istituzionale che ha portato al successo della missione Virtute 1 e ha sottolineato che rappresenta un primo passo verso lo sviluppo del volo suborbitale in Italia.

Anche il ministro dell’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, ha lodato l’eccellente collaborazione pubblico-privato per la ricerca e la sperimentazione. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha evidenziato che il volo spaziale rappresenta una sfida tecnologica e che l’Italia può svolgere un ruolo importante in questo settore.

La missione suborbitale dedicata alla ricerca rappresenta una novità nel campo dell’accesso allo spazio e delle sperimentazioni in microgravità, secondo la presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza. A bordo della navetta VSS Unity erano presenti il colonnello Walter Villadei e il tenente colonnello Angelo Landolfi dell’Aeronautica Militare Italiana, Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del CNR, e il pilota Nicola Pecile di Udine, selezionato come collaudatore dalla Virgin Galactic.

Dopo essere stato rilasciato dall’aereo madre White Knight Two, il VSS Unity ha raggiunto un’altitudine di circa 80 chilometri dopo un breve volo. Nonostante la durata complessiva del volo sia stata inferiore alle previsioni, i tre membri dell’equipaggio italiano hanno condotto con successo i 13 esperimenti previsti, cercando di sfruttare al massimo i circa 3 minuti di microgravità. Gli esperimenti, che coinvolgono anche il monitoraggio di funzioni fisiologiche come il battito cardiaco e le funzioni cerebrali, sono stati sviluppati da varie istituzioni italiane, tra cui il CNR, l’Aeronautica Militare e diverse università.