La terribile sera del 11 novembre a Vigonovo, quando Giulia fu sequestrata e successivamente accoltellata a morte dal suo ex fidanzato, continua a suscitare domande, in particolare riguardo alla telefonata di allarme al 112.

Dopo la chiamata di un vicino di casa dei Cecchettin, giunta alle 23:18 e segnalante urla nel parcheggio vicino, nessuna pattuglia è giunta in Via Aldo Moro. Fonti dei Carabinieri affermano che il testimone aveva descritto una lite tra due persone che erano già risalite in auto e allontanate. Inoltre, non era riuscito a annotare la targa, e altre pattuglie erano già impegnate in altri servizi in quel momento.

Il Comando generale dei Carabinieri annuncia che saranno effettuati approfondimenti per verificare la correttezza delle procedure operative seguite. Tuttavia, fino alle 13:30 del giorno successivo, nessuno stava cercando Giulia e Filippo. Le indagini sono partite solo dopo la denuncia presentata dal padre di Giulia.

Si apprende che l’operatore del 112 ha ricevuto contemporaneamente richieste di intervento per una lite in un bar e un incidente stradale, occupando tutte le pattuglie disponibili. Nessun fascicolo è aperto in procura in relazione a questa telefonata.

Intanto, Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia, sarà trasferito in Italia il 25 novembre dopo la sua cattura in Germania. È accusato di omicidio volontario e sequestro di persona. Le nuove indagini suggeriscono la possibilità di un sopralluogo di Turetta a Fossò nel pomeriggio della tragedia, prima della mortale aggressione.

Il ricordo di Giulia arriva da Silvia Todros, la docente con cui aveva preparato la tesi di laurea. Giulia aveva inviato la versione finale della tesi la stessa sera del suo tragico destino.