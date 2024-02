A partire da domani, in nove delle dodici province lombarde, saranno implementate misure antismog di primo livello. Queste azioni sono state avviate dopo che il quarto giorno consecutivo di superamento dei limiti di Pm10 è stato raggiunto. Le restrizioni includono il divieto di circolazione per veicoli fino a euro 1 benzina e euro 4 diesel dalle 7:30 alle 19:30 nei Comuni con più di 30mila abitanti.

In aggiunta, è proibito accendere fuochi all’aperto e utilizzare stufe a legna fino a tre stelle. Queste limitazioni saranno applicate a Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Le stesse disposizioni sono state adottate già dal 30 gennaio in sei province.

Le misure di primo livello comprendono anche la regolamentazione del riscaldamento, limitando la temperatura a 19 gradi, e il divieto di spandere liquami e altri fertilizzanti in agricoltura, tranne che per l’iniezione e l’interramento immediato.

L’assessore regionale all’Ambiente, Giorgio Maione, ha sottolineato il continuo impegno per migliorare la qualità dell’aria in Lombardia, annunciando un investimento di 30 milioni di euro per il rinnovamento degli impianti di riscaldamento e dei veicoli circolanti. Ha inoltre evidenziato che negli ultimi 20 anni, grazie a misure regionali, investimenti aziendali e comportamenti sostenibili dei cittadini, le concentrazioni di Pm10 sono diminuite del 39% e quelle di No2 del 45%.

Tuttavia, mentre la regione combatte l’inquinamento atmosferico, Milano si trova al centro di una controversia sulla qualità dell’aria. Secondo una classifica della società svizzera IqAir, la città è attualmente la terza più inquinata al mondo, classificata come “non salutare”. Il sindaco Giuseppe Sala ha criticato queste valutazioni, definendole estemporanee e non rappresentative della situazione reale. Sala ha sottolineato che la città sta lavorando per migliorare la qualità dell’aria, nonostante le sfide.