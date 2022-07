“Molise è Danza” prevista per il 1/2/3 luglio la tre giorni dedicata agli amanti della Danza a Termoli. Al via la prima edizione di uno stage aperto a tutti con la direzione artistica di Borana Qirjazi ballerina professionista ed insegnante nel territorio molisano. L’iniziativa è patrocinata dal Comune della Città adriatica e vedrà la presenza di esperti di fama nazionale ed internazionale, fra questi insegnanti di spessore come Alessandra Celentano, il ballerino Molisano Giuseppe Miraglia che dopo riconoscimenti ottenuti, torna nella sua regione per diffondere il sapere che ha acquisito negli anni di carriera. Il Molise vi aspetta, il MOLISE è DANZA.”