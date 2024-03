L’assessore Palazzo: «Notizia bellissima, ora lavoro di squadra per valorizzare appuntamento importante per sport, turismo ed economia»

«L’assegnazione a Rieti dei Campionati mondiali di Volo a Vela 2027 è una notizia bellissima, ci prepariamo ad accogliere un grande evento sportivo internazionale a impatto zero che offrirà al nostro territorio una vetrina straordinaria».

Lo ha dichiarato l’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Abbiamo appreso con grande soddisfazione la decisione della Commissione Internazionale riunita a Tolosa di scegliere proprio Rieti come sede dei Campionati. Il nostro capoluogo ha avuto la meglio sulla temuta rivale Vinon, anche grazie alle lettere di supporto alla candidatura portate dal ministro dello Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Giovanni Malagò e della mia, in quanto assessore regionale allo Sport. Da oggi saremo tutti al lavoro per valorizzare al massimo questo appuntamento che ha il pregio di esaltare le caratteristiche climatiche del reatino, con le sue e particolari correnti favorevoli alla pratica del volo a vela, sport a impatto zero», ha spiegato l’assessore allo Sport della Regione Lazio.

«Ospitare un evento di questa portata ci darà occasione di mostrare al mondo la bellezza dei nostri paesaggi e la nostra capacità di accoglienza. I campionati mondiali daranno inoltre la spinta a migliorare le nostre infrastrutture locali. Per questo lavoreremo in stretta sinergia con l’assessore Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità e Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi e con i vertici del Coni. Faremo in modo che questo grande evento abbia delle ricadute importanti a vantaggio dello sport, di tutto il territorio reatino e della sua economia», ha concluso l’assessore Elena Palazzo.