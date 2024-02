La diffusione del morbillo tra gli adulti ha registrato un aumento significativo dal mese di dicembre. Tuttavia, le misure di prevenzione adottate nelle strutture di cura e ospedaliere per contrastare il Covid, come l’uso delle mascherine e l’igienizzazione frequente delle mani, stanno contribuendo a evitare i cosiddetti “casi secondari”. Questi sono in gran parte evitati tra il personale sanitario e gli utenti che vengono a contatto con il paziente affetto da morbillo. Il Dr. Emanuele Nicastri, Direttore dell’UOC Malattie Infettive ad Alta Intensità di Cura dello Spallanzani, ha sottolineato l’importanza delle misure preventive e ha elogiato l’iniziativa della Regione nell’emettere una circolare di allarme. Nicastri ha anche evidenziato che i malati di morbillo hanno un’età media di 35/36 anni, in quanto fino al 2017 il vaccino contro il morbillo non era obbligatorio.

La circolare ministeriale ha introdotto l’obbligo retroattivo fino al 2000, ma la quasi totalità della popolazione nata negli anni ’90 potrebbe non aver sviluppato gli anticorpi, a meno che non abbia già contratto la malattia. Pertanto, il medico consiglia la vaccinazione a tutti coloro che non l’hanno ancora ricevuta o non hanno sviluppato gli anticorpi, specialmente a coloro che lavorano in ambienti sanitari.