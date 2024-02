Sylvester Stallone ha dedicato un commovente omaggio a Carl Weathers, l’attore che ha interpretato il leggendario Apollo Creed in ‘Rocky’, scomparso lo scorso giovedì all’età di 76 anni. In un video condiviso su Instagram, Stallone ha espresso il suo dolore per la perdita di un amico di lunga data, ricordando l’impatto positivo che Weathers ha avuto sulla sua vita. Stallone ha elogiato la grandezza di Weathers, sottolineando la sua voce, stazza, potenza e cuore, elementi chiave che hanno contribuito al successo di ‘Rocky’. L’attore ha condiviso il suo rispetto per Weathers, rivelando quanto sia stato fondamentale per il successo del film del 1976, che ha ricevuto 10 nomination agli Oscar e ha vinto in tre categorie, tra cui miglior film, miglior regia e miglior montaggio. La scomparsa di Carl Weathers rappresenta una perdita significativa per l’industria cinematografica e per Stallone, che ha concluso il suo omaggio incoraggiando tutti a restare forti e continuare a lottare.