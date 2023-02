Tantissimi persone hanno raggiunto la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, deceduto ieri all’età di 84 anni. Presente anche Maria De Filippi che ha accompagnato al feretro la presidente del consiglio Giorgia Meloni insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Molti i volti noti della tv che hanno voluto omaggiare Costanzo tra cui Valerio Mastrandrea, Mara Venier, Pierluigi Diaco, Fiorello, Paola Barale. Maria De Filippi si è presentata con il figlio adottivo della coppia, Gabriele. La premier Meloni ha detto: “Maurizio Costanzo ci lascia l’eredità di un grande giornalismo capace di dialogare con tutti e di capire che la dimensione umana delle cose è molto importante. Lui era un uomo con le sue idee ma capace di capire tutti e gli interessava moltissimo il carattere umano delle persone. Non ce ne sono moltissimi capaci di fare quello che ha fatto lui in questi anni. È stato anche un grandissimo scopritore di talenti, una persona alla quale piaceva cercare di capire anche cosa potesse dire chi non aveva ancora grandi responsabilità”. Gianni Letta ha affermato: “Poche volte ho visto un tributo che fosse un plebiscito. È come se giovani e vecchi di questo Paese si fossero inchinati tutti di fronte a Maurizio Costanzo. Ho di lui un ricordo bello, positivo, ha raccolto nella vita tutto ciò che di importante ha seminato. Prima di altri ha capito il potere della tv, l’ha fatto proprio e ben gestito, con intelligenza e umanità come un sovrano illuminato. Maurizio Costanzo è la televisione”.

La sala della Promoteca resterà aperta oggi fino alle 18 e riaprirà domani alle 10. I funerali solenni si terranno lunedì nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma.