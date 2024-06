La morte di Satnam Singh, bracciante indiano di 31 anni, ha scatenato una bufera mediatica e politica in Italia. Singh, deceduto in seguito a un incidente sul lavoro e successivamente abbandonato mutilato dai suoi datori di lavoro, ha sollevato il tema del caporalato e delle condizioni disumane in cui molti lavoratori migranti operano nel Paese.

Renzo Lovato, titolare dell’azienda agricola per cui Singh lavorava, ha commentato l’accaduto definendolo “una leggerezza”, suscitando indignazione. Lovato ha affermato di aver avvisato il lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma senza riconoscere la responsabilità delle condizioni di lavoro in nero a cui Singh era sottoposto. Dopo l’incidente, il figlio di Lovato, Antonello, invece di chiamare i soccorsi, ha abbandonato Singh agonizzante davanti alla casa di Noemi Grifo e Ilario Pepe, che lo ospitavano da circa un anno. Singh è stato trovato privo di un braccio e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è morto.

La procura di Latina ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose, omissione di soccorso e probabilmente anche omicidio colposo e caporalato. L’azienda agricola è stata posta sotto sequestro e sarà eseguita un’autopsia sul corpo del bracciante.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, hanno espresso il loro sdegno, richiedendo azioni concrete contro lo sfruttamento dei lavoratori migranti. Anche la premier Giorgia Meloni ha condannato l’accaduto, definendolo un atto disumano. Il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, ha annunciato una riunione con sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro per discutere misure più severe contro il caporalato.

Latina si prepara a salutare Satnam Singh con un lutto cittadino, e una manifestazione di protesta è stata indetta per sabato, con la partecipazione di vari esponenti politici e sindacali. Tuttavia, le opposizioni chiedono atti concreti per prevenire ulteriori tragedie sul lavoro e migliorare le condizioni dei lavoratori migranti in Italia.