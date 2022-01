Morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Ieri è stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Lo stesso Sassoli aveva parlato della sua malattia in un tweet nel novembre scorso.

Una riunione del Consiglio dei ministri è in programma domani alle 12 e dovrebbe deliberare i funerali di Stato per il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

La camera ardente per il saluto al presidente del Parlamento Europeo sarà aperta domani, giovedì in Campidoglio, mentre venerdì alle 12 i funerali nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Lunedì alle 18 alla plenaria del Parlamento Ue di Strasburgo l’ex Presidente del Consiglio ed ex parlamentare europeo Enrico Letta pronuncerà il discorso ufficiale nella cerimonia di commemorazione per David Sassoli.

Bandiere dell’Unione europea a mezz’asta presso gli edifici delle istituzioni europee a Bruxelles in segno di lutto per la morte del presidente del Parlamento Ue David Sassoli.