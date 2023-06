Matteo Romagnoli, produttore e manager nonché “sesto” membro del gruppo musicale Lo Stato Sociale, è morto all’età di 43 anni dopo una lunga malattia. Nel 2008, Romagnoli aveva fondato l’etichetta discografica Garrincha Dischi. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dallo stesso gruppo sui propri profili social, che gli ha dedicato un commosso messaggio.

Lo Stato Sociale ha espresso il proprio dolore per la perdita di Matteo, ricordandolo con nomi e soprannomi affettuosi che lo caratterizzavano. Hanno sottolineato il ruolo fondamentale che ha avuto nella vita del gruppo, salvandoli, sgridandoli e amandoli più di chiunque altro. Senza di lui, il gruppo è rimasto a cinque membri, ma hanno ricordato con nostalgia i tempi in cui erano in sei e tutto sembrava migliore. Hanno sottolineato l’incredibile capacità di Matteo di accogliere e unire persone diverse, creando un’atmosfera unica e speciale all’interno dell’etichetta Garrincha, che lui stesso aveva fondato. Lo Stato Sociale ha promesso di costruire qualcosa di straordinario anche partendo dai pezzi rimasti, in modo da rendere orgoglioso Matteo ovunque si trovi.

L’etichetta Garrincha Dischi, fondata da Romagnoli, ha ricordato il suo ruolo di visionario nel tracciare una strada per la scena musicale indipendente italiana. Grazie alla sua creatura, ha scoperto e prodotto alcune delle band fondamentali per questa scena. Garrincha Dischi ha ringraziato Matteo per aver dato vita a una comunità musicale e ha espresso gratitudine a nome di tutta la “stramba famiglia” di Garrincha.