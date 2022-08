È morto Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro e fratello di Pietro della celebre ditta Garinei e Giovannini, oltre che doppiatore. Aveva 96 anni. Realizzò più di 70 film e partecipò a molte commedie teatrali.

I suoi primi passi nel mondo del cinema risalgono al 1949, in Totò le Mokò, e con il Principe De Curtis, che fu per lui un maestro con cui realizzò diversi film. Per quanto riguarda il teatro leggero, fu interprete di numerosi spettacoli di Garinei e Giovannini, come ad esempio Alleluja brava gente e Aggiungi un posto a tavola. Partecipò come attore anche ad alcune serie televisive.