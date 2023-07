Londra e Stoccarda hanno ospitato due eventi dedicati alla mobilità e alle nuove tecnologie che hanno visto le startup del Motor Valley Accelerator tra i protagonisti.

MODENA- Due a giugno le importanti spedizioni fuori dai confini nazionali per le startup del Motor Valley Accelerator, acceleratore italiano di riferimento per il mondo dell’Automotive e della Mobility, nato da un’iniziativa congiunta della rete nazionale CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, UniCredit e Fondazione di Modena, gestito da Plug and Play, anche in veste di investitore, e CRIT per creare relazioni tra aziende e startup del settore mobilità. L’iniziativa vede un forte supporto anche dal mondo dell’industria, con l’adesione in qualità di aziende partner di Marelli, STMicroelectronics, Ferrari, Dallara, Sabelt, HPE Group, OMR Group, UnipolSai Assicurazioni.

“Interagire con i mercati esteri è per le nostre startup una tappa d’obbligo per consolidare la conoscenza dei trend di settore, acquisire i primi clienti ed investitori oltre confine ed entrare in contatto con nuove opportunità che permettano di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita che sia i founder sia gli investitori si sono prefissati” afferma Enrico Dente, Director del Motor Valley Accelerator.

Due gli eventi dal respiro internazionale che hanno visto tra i protagonisti le startup di Motor Valley Accelerator.

La prima delegazione ha preso parte a MOVE – Models, Technology, Sustainability, l’evento che si è tenuto a Londra il 21 e 22 giugno 2023, dedicato alle innovazioni nel settore della mobilità. Dal cuore della Motor Valley, il team Motor Valley Accelerator, assieme ad alcune delle startup partecipanti alle scorse edizioni del programma di accelerazione, è volato in Inghilterra per parlare di mobilità, attraverso le dimostrazioni di prodotti/servizi, di micromobilità e trasporti, e molto altro. Hanno preso parte alla fiera, presso ExCel London, Carchain, startup del primo batch (2021); Recarbon, Galvani Power ed HMDrive, uscite dalla seconda edizione dell’acceleratore (2022). Le startup hanno avuto la prestigiosa opportunità di incontrare imprenditori di successo, esperti del mondo automotive, e di creare relazioni con le più importanti aziende del settore.

La fiera ha riunito le imprese leader dell’automotive che hanno avuto modo di confrontarsi sui trend del futuro e sulle innovazioni del mercato. Durante le conferenze sono state approfondite tematiche quali i veicoli elettrici, l’approvvigionamento di materiali rispettosi dal punto di vista ambientale e la sicurezza dei dati.

Le startup di Motor Valley Accelerator hanno potuto presentare al pubblico internazionale le loro soluzioni innovative per il mondo automotive ed espandere il loro network professionale.

Negli stessi giorni a Stoccarda si è tenuto lo Startup Autobahn EXPO 2023, l’evento annuale della piattaforma di Open Innovation incentrata sull’ecosistema dell’innovazione automotive tedesco, promossa da aziende del calibro di Mercedes-Benz, Porsche, Bosch e molte altre. Ad essa hanno partecipato le startup 2electron, con il proprio dimostratore di emulazione della dinamica di guida di un veicolo a motore endotermico a bordo di un veicolo elettrico modificato e Newtwen, che ha mostrato i propri sensori virtuali embedded e real time per motori elettrici, convertitori di potenza e per la prima volta anche per applicazione su BMS per pacchi batterie. Entrambe le startup hanno presentato i progetti in collaborazione con STMicroelectronics, partner nello sviluppo dei progetti, di fronte ad oltre 1000 partecipanti dei dipartimenti di innovazione dei costruttori automotive di tutta Europa e della filiera tedesca che hanno preso parte all’evento. Tra le altre collaborazioni di innovazione presentate, si cita anche il sedile intelligente e connesso frutto di una collaborazione nata tra STMicroelectronics, Sabelt e Beond.

Conoscere sul campo le innovazioni tecnologiche e parlare delle sfide di un settore della mobilità sempre più proiettato verso la sostenibilità si confermano gli obiettivi del Motor Valley Accelerator, il programma presente sul territorio nazionale che supporta le grandi aziende del settore nell’implementare innovazione tramite il mondo delle startup e dell’Open Innovation, ed aiuta la crescita di giovani imprese del settore con finanziamenti e network.

L’impegno di Motor Valley Accelerator non si ferma al termine del programma di accelerazione, e le partecipazioni a questi eventi sono solo uno degli elementi con cui le cosiddette portfolio companies continuano ad essere supportate nella crescita e nello sviluppo del proprio business, anche oltre i confini nazionali.