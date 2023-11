BOLOGNA– Torna il Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna, l’evento, completamente gratuito, che ha richiamato fin dalla sua prima edizione migliaia di appassionati della storia e dell’eccellenza motoristica italiana.

La sesta edizione è in programma dal 2 al 5 maggio 2024 e come da tradizione l’evento si svolgerà a Modena, la capitale della Motor Valley più famosa al mondo, città Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Un long week end per scoprire dove ‘nascono’ le auto e le moto più veloci al mondo, per toccare con mano l’eccellenza motoristica italiana, attraverso una serie di eventi dedicati per il pubblico e per gli addetti ai lavori. Ritornerà, immancabile, il format “Innovation & Talents” momento di incontro e confronto tra la domanda e l’offerta di nuove proposte di mobilità alternativa, protagonisti i giovani universitari e i grandi brand della Motor Valley. Non mancheranno inoltre gli appuntamenti di networking, con convegni e round table, e la partecipazione di relatori di spicco dell’industria automobilistica nazionale ed internazionale per parlare del futuro dell’automotive. Tanti gli eventi in città per il pubblico, con musei aperti, parate e raduni di auto e moto, appuntamenti culturali ed enogastronomici, che daranno vita ad un grande ed entusiasmante festival diffuso nelle vie e nelle piazze di Modena.

“Dopo il successo delle edizioni precedenti, Modena e l’Emilia-Romagna si preparano alla sesta edizione del Motor Valley Fest. Un appuntamento internazionale davvero unico. Un festival diffuso di cui siamo orgogliosi, che richiama nei nostri territori appassionati e visitatori da ogni Paese. Un appuntamento che ci permette anche di guardare al futuro, alle sfide che ci attendono, primo fra tutti la transizione energetica, che riguarda anche i motori. Un obiettivo cui, qui, nella Motor Valley mondiale, marchi unici come Ferrari, Lamborghini, Pagani, Dallara, Ducati e Maserati, solo per fare alcuni nomi, lavorano già da tempo – dichiara il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini -. Un contesto nel quale Modena e l’Emilia-Romagna si confermano terra capitale dei motori e della velocità, ma anche della innovazione e della ricerca. Anche grazie agli investimenti che abbiamo fatto insieme in questi anni, Regione, Università e grandi case motoristiche, a partire da Muner, la Motorvehicle University of Emilia-Romagna, il polo dell’alta formazione dell’automotive. Ma accanto ai grandi marchi, Motor Valley significa anche una filiera composta da oltre 16mila imprese, per lo più piccole o medie, che danno lavoro a decine di migliaia di addetti. Significa 4 autodromi internazionali, 6 Centri di formazione specializzati, 13 musei a tema, 18 collezioni, 10 operatori del settore e 188 team sportivi. E un brand turistico ormai noto e consolidato. Ci prepariamo quindi ad accogliere chiunque voglia scoprire e conoscere l’Emilia-Romagna, le sue eccellenze e le sue bellezze”.

“Anche nella sesta edizione – spiega il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli – Motor Valley Fest ci offrirà uno sguardo sul futuro dell’automotive, su ciò che significa la rivoluzione dell’elettrico, dell’idrogeno, della guida autonoma e assistita. È ormai un’occasione di confronto di livello internazionale, molto utile per le nostre aziende, e per tanti giovani rappresenta una grande opportunità di conoscenza sull’innovazione nel settore negli incontri organizzati con le università. Come nelle scorse edizioni, Modena saprà accogliere turisti e appassionati per ammirare autentiche opere d’arte della tecnologia insieme a quelle artistiche e architettoniche che offre il centro storico della città”.

www.motorvalley.it