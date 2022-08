E’ stata colpita da una persiana che le è caduta in testa provocandole la morte. Si tratta di Carlotta Grippaldi, una ragazza di 27 anni di Torino, che è morta lo scorso sabato a Briancon, in Francia. La persiana è caduta dal secondo piano di un edificio. Grippaldi, aveva studiato alla facoltà di economia e commercio dell’università di Torino e, nel 2020, aveva anche ottenuto un master in ‘marketing, omnichannel sales & digital management’. La donna era anche una grande appassionata di montagna. Nel novembre del 2018 aveva conseguito nella Repubblica di San Marino il titolo professionale di maestro di sci, che nel dicembre successivo era stato riconosciuto dall’Ufficio dello sport della Presidenza dl consiglio dei ministri italiana. Nel 2019 si era iscritta all’albo della Regione Piemonte, ed esercitava l’attività nel comprensorio della Via Lattea, fra le Montagne Olimpiche Torinesi.