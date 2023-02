A Napoli è deceduta Rossella Di Fuorti, 40 anni, mamma di due bambini, deceduta in casa nel giorno del suo compleanno dopo aver mangiato in un ristorante del quartiere di Fuorigrotta del sushi.

La notizia ha provocato grande sconcerto e commozione tra le mamme degli altri bambini che frequentano la scuola coi suoi figli ma in tutto il rione. Sarà ora l’autopsia a stabilire le cause del decesso e se potrà esserci una diretta correlazione tra il pranzo a base di sushi e quanto accaduto al rientro in casa dove la donna ha accusato prima vomito, poi un collasso ed è morta senza che i soccorsi potessero fare nulla per lei. Anche altre persone hanno consumato lo stesso suo pasto ma nessuna di queste, finora, ha accusato malori. Sul fatto è stata immediatamente aperta un’inchiesta da parte della Procura di Napoli. I carabinieri del Nas, incaricati dai pm, hanno eseguito dei prelievi nel ristorante dove è stato consumato il pasto, sequestrato dei campioni di cibo e ascoltato le persone con le quali la vittima aveva pranzato. In via cautelativa l’attività di ristorazione è stata sospesa. Il marito ha riferito alla polizia giudiziaria che la moglie non aveva mai accusato in precedenza delle reazioni allergiche ad alcun tipo di cibo.

L’esame autoptico sulla salma sarà eseguito dai sanitari del Secondo Policlinico della città e solo questo accertamento consentirà agli investigatori di avere maggiori informazioni sull’accaduto.