Un eroe che ha perso la vita cercando di salvare due ragazzini in mare. È questa la tragica storia di Vito Bugliarello, un giovane di 35 anni originario di Floridia, provincia di Siracusa.

I fatti sono accaduti ieri, quando Bugliarello, trovandosi nei pressi del ponte di Cassibile, ha notato due ragazzi in difficoltà in mare e non ha esitato a tuffarsi per aiutarli. Ha legato due teli e li ha gettati in acqua per farli raggiungere, ma purtroppo mentre cercava di tornare a riva è scivolato ed è scomparso sott’acqua.

Le ricerche sono iniziate immediatamente, ma solo oggi i sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria hanno trovato il corpo di Bugliarello in prossimità di un costone roccioso, a chilometri di distanza dal luogo dell’incidente.

Bugliarello era un amante dei viaggi e aveva recentemente visitato località come Mykonos e Pukhet, immortalando i momenti sui suoi profili social. Molti amici e conoscenti gli hanno reso omaggio definendolo un eroe coraggioso e altruista.

Adesso la procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di Bugliarello che ha sacrificato la propria vita per salvare quella degli altri.