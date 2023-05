Il 7 giugno pomeriggio i festeggiamenti e lo show conclusivo della rassegna “Leonardo 6.0”

VITERBO– Mercoledì 7 giugno, dalle ore 18,00 all’ITT di Viterbo andrà in scena l’evento finale del programma “Leonardo 6.0”. Una straordinaria rassegna che ha ottenuto un altrettanto straordinario successo. L’iniziativa, fortemente voluta dal dirigente Luca Damiani, ha portato a termine un lungo percorso di attività organizzate per la ricorrenza del sessantennale dell’istituto tecnico tecnologico “Leonardo da Vinci” di Viterbo. Da ottobre 2022 a giugno 2023, nove eventi culturali, scientifici e di intrattenimento, hanno animato e fatto parlare di sé lo storico istituto, fiore all’occhiello della provincia di Viterbo, che ha sfornato migliaia di professionisti nel tempo. Sul palco dell’aula magna si sono alternati scienziati, musicisti, critici d’arte, informatici, atleti, giornalisti, istituzioni, poeti, durante un lungo anno di iniziative che hanno registrato un sold-out dalla prima all’ultima data e una visibilità mediatica davvero stupefacenti per una scuola. Un modo per dare valore alla propria storia, ai traguardi che un percorso formativo può garantire e far raggiungere alle giovani generazioni, alla potenza di contaminazione di una cultura che deve essere necessariamente trasversale ai tempi odierni. Sulla scia di quanto svolto fin qui, la celebrazione del 7 giugno, ancora una volta aperta al pubblico esterno, ripercorrerà un pezzo di storia dell’istituto, con filmati e testimonianze di ex allievi ormai divenuti professionisti di successo e offrirà uno show unico firmato dagli artisti della Wow Records che si esibiranno al piano, sax, contrabbasso e batteria con “Le suite di Gershwin”, che racconterà uno spaccato storico della musica jazz con proiezioni e narrazioni d’autore ad hoc e un repertorio musicale unico nel suo genere. La celebrazione del 60° dell’istituto culminerà poi in un momento condivisione augurale e festa, in cui si spegneranno le 60 candeline di una gigantesca torta personalizzata per l’occasione e si brinderà ad un traguardo importante che segnerà un altro pezzo di storia dell’istituto formativo tecnologico tra i più all’avanguardia della regione Lazio.