Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci ha detto durante la convention del suo movimento Diventerà Bellissima, a Catania.: “L’obbligo vaccinale è una necessità, non è più una opzione. Quanti morti ancora devono esserci perché qualcuno si convinca che al vaccino non c’è alternativa, quanti”. Palazzo Chigi intanto avvia l’istruttoria per decidere le nuove misure sul Green pass. Si svolgeranno riunioni di carattere tecnico e politico in settimana, poi ci sarà la cabina di regia e il cdm che dovrà decidere la sintesi finale.