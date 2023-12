ROMA- Le biblioteche sono punti di riferimento fondamentali in molti quartieri della nostra città, luoghi dove da anni si svolgono attività culturali. Esprimo quindi soddisfazione per l’approvazione del mio ordine del giorno che ho presentato durante la fase di discussione del bilancio, in cui chiedevo che venisse realizzata una biblioteca nel versante Prenestino Collatino del VI Municipio.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e membro della Commissione Cultura. E’ fondamentale che in quartieri popolosi e periferici della nostra città siano presenti luoghi di studio e di aggregazione come una biblioteca, un presidio culturale nel quale i tanti giovani del territorio possano incontrarsi e partecipare ad attività culturali e ricreative. Ricordo che nell’intero quadrante Collatino – Prenestino in cui ci sono decine di quartieri che vanno da Colle Prenestino a San Vittorino, passando per Colli Monfortani, Prato Fiorito, Colle del Sole, Ponte di Nona, Colle degli Abeti, Villaggio Falcone, Villaggio Prenestino, Castelverde, Lunghezza, Lunghezzina, Corcolle, tanto per citarne alcuni, quadrante nel quale non è presente neanche una biblioteca comunale.

Sono quartieri che negli anni hanno visto una rilevante crescita demografica con una forte presenza di giovani, in cui è fondamentale che vi siano anche spazi in cui studiare, documentarsi, incontrarsi e condividere attività. Mi auguro – conclude Nanni – che con l’approvazione di questo atto si inizi un percorso per individuare degli spazi in cui poter realizzare questo polo culturale nel versante Prenestino – Collatino della nostra città.