ROMA- “Esprimo piena soddisfazione per l’introduzione dei biglietti nominativi per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo, è da più di un anno che lo chiedo”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino e Presidente della Commissione Giubileo 2025.

Dal 18 Ottobre per visitare l’anfiteatro Flavio sarà necessario l’acquisto di ticket nominativi, verrà aperta una nuova biglietteria fisica oltre a quella già esistente su Piazza del Colosseo e l’acquisto dei singoli biglietti da parte dei visitatori potrà avvenire sul sito “collosseo.it” e tramite call center. Estesi anche gli orari di apertura e previsto il prolungamento delle visite speciali “Luna sul Colosseo”, con ingresso al parco fino alle 22.

Da tempo sostenevo che la rete di vendita dei biglietti d’ingresso al Colosseo andasse potenziata e rivista, per combattere i fenomeni di bagarinaggio e secondary ticket che da anni affliggono il Parco Archeologico. In passato avevo anche proposto l’introduzione di un sistema che prevedesse l’attivazione del servizio di vendita dei biglietti attraverso l’identificazione di chi lo acquistava, ovvero emettendo ingressi nominali per un massimo di quattro persone e attraverso l’esibizione del documento. Oggi, finalmente, dopo anni di attesa, questa soluzione è diventata realtà, probabilmente complice l’aggravarsi della situazione di bagarinaggio che negli ultimi tempi ha interessato l’area archeologica e che stava danneggiando l’immagine di Roma a livello mondiale.

Mi auguro – conclude Nanni – che questo sia solo l’inizio di una sempre più piena valorizzazione dell’intero parco archeologico, che ricordiamoci è sito d’interesse mondiale, e che vengano garantiti sempre più controlli affinché finalmente turisti e cittadini possano godere di questa bellezza senza tutte quelle difficoltà incontrate fino ad oggi.