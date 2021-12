I Carabinieri delle compagnie Napoli Centro e Stella sono intervenuti ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dopo che una donna è stata ferita dal lancio di acido al petto, agli occhi e alla bocca. La donna, di origini nigeriane, sarebbe stata colpita durante una lite con una sua conoscente nel quartiere Forcella. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ed è stata trattenuta in ospedale per alcune visite specialistiche. I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire al responsabile.