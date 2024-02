Lunedì 19 febbraio alle ore 16,00, presso la Sala Conferenze del

Ministero degli Interni, in Piazza del Viminale 1, avrà luogo la presentazione ufficiale della

Fondazione tra gli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, costituita grazie al

contributo di 170 insigniti. Fra questi, oltre ottanta prefetti e questori in servizio e a riposo,

magistrati, rettori e docenti universitari, dirigenti ed ex dirigenti degli Organi costituzionali e della Pubblica amministrazione, liberi professionisti, alti gradi delle Forze armate, esponenti di spicco del mondo dello sport, del volontariato e del terzo settore. Tutti accomunati dalla volontà di tradurre il riconoscimento onorifico loro conferito dalla Repubblica in un’attività di servizio in favore della collettività nazionale.

Interverranno il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che chiuderà i lavori, il Segretario

Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo Deodato, delegato dalla Presidente

Giorgia Meloni e numerose autorità di Governo e delle istituzioni. Parleranno, tra gli altri, il

Consigliere Paolo Peluffo che fu artefice della rivitalizzazione del sistema onorifico repubblicano e il Vice direttore generale vicario della Pubblica Sicurezza Vittorio Rizzi.