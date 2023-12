Di WANDA CHERUBINI

VITERBO- Nella Tuscia a Natale si spenderà di più, ma la borsa sarà più vuota. I dati forniti dalla Confesercenti di Viterbo nel tradizionale appuntamento di fine anno confermano questa allarmante tendenza. “La nostra indagine fra gli associati rispecchia l’andamento dei dati nazionali – ha esordito il presidente della Confesercenti di Viterbo, Vincenzo Peparello – Il mese di dicembre rappresenta sempre un test importante per valutare lo stato di salute dell’economia e in particolare dei consumi”. Peparello ha evidenziato come molti viterbesi abbiano approfittato del Black Friday allungato per acquistare prima i regali di Natale ma si spera comunque anche alla corsa al regalo dell’ultimo momento. Secondo l’indagine, il consumo dei prodotti enogastronomici locali, che rappresentano delle eccellenze, è sempre al primo posto con un costante incremento dal 2020 ad oggi. Seguono i capi di abbigliamento, i giocattoli, i libri, i giochi elettronici, i trattamenti di bellezza, i prodotti tecnologici, i gioielli e gli immancabili regali floreali, in special modo la tradizionale Stella di Natale. A tal proposito si sta assistendo ad una rivalutazione del florovivaistico con segnali postivi fra le varie aziende del settore. “Secondo le nostre stime, elaborate a partire da sondaggi sui consumatori – ha precisato Peparello- nel 2022 si sono spese in media per i regali 197 euro pro capite. Per il Natale 2023 la spesa media in provincia di Viterbo sarà di circa 200/220 euro, ovvero leggermente minore rispetto alla media nazionale. La spesa delle famiglie si orienterà per circa 70% sui prodotti alimentari che registrano un aumento del 10% occupando il primo posto tra gli acquisti dei prodotti enogastronomici con le tante eccellenze della Tuscia. Anche i dolci locali hanno una ottima performance di vendita con panettoni, torroni e dolci secchi da forno artigianali”. Inoltre, il presidente della Confesercenti evidenzia anche come l’aumento registrato a livello nazionale delle tredicesime si constati anche nella nostra provincia e come ad esse dobbiamo aggiungere anche l’aumento delle persone che hanno raggiunto la pensione. “Tutto ciò chiaramente giustifica l’aumento della spesa media per regali- ha aggiunto – ma dobbiamo anche tenere in considerazione che la metà della tredicesima viene eroso dall’inflazione. La tredicesima comunque viene utilizzata per il 18,5% per acquistare i regali di Natale mentre il rimanente viene utilizzata per il pagamento dell’Imu, della Tari, delle bollette energetiche e per le spese della casa e della famiglia. Solo una piccolissima parte viene destinata al risparmio”.

Inoltre, aumenta la scelta dei negozi di quartiere o di vicinato che saranno scelti dal 26% degli acquirenti e aumentano anche le persone che si recano nei mercatini di Natale così come per le vendite della grande distribuzione organizzata mentre online risulta al primo posto.

Il 21% acquisterà online direttamente dal sito del produttore. Il 12%, invece, si rivolgerà ad un Mercatino per comprare almeno uno dei regali da mettere sotto l’albero.

Per quanto riguarda, invece, il turismo, Peparello ha affermato come il Lazio, grazie anche all’attrattiva di Roma, è tra le prime regioni scelte dai turisti. La Capitale registrerà un aumento considerevole di presenze rispetto allo scorso anno e gli stranieri stanno tornando in massa. Un buon andamento anche per le città d’arte minori grazie anche alle campagne promozionali. “Nella nostra provincia – ha detto – i luoghi scelti dai turisti sono le città d’arte con la città di Viterbo, Civita di Bagnoregio, Ronciglione che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento come Borgo dei Borghi. Si assiste ad un turismo di ritorno soprattutto a livello nazionale e così anche per tutti i nostri suggestivi borghi della Tuscia. Il clima rigido porta inoltre a preferire le località termali, seguite dai laghi. La presenza degli stranieri nel nostro territorio la vedremo nel periodo di Capodanno. La stragrande maggioranza dei turisti è italiana i quali verranno a far visita a parenti ed amici. Quest’ anno ritorna fortemente il motto ‘Natale con i tuoi”. Aumenta la cifra di chi passerà il Natale in famiglia e conseguentemente aumenterà la spesa dedicata alle cene, ai pranzi che porta beneficio sui consumi propri e la scelta cade quindi su prodotti locali di qualità e di eccellenza.

Anche il settore florovivaistico registra un buon andamento. La stella di Natale è tra i regali più gettonati, +15% rispetto allo scorso anno. In calo gli abeti (-10%) mentre si registra un boom di composizioni con bacche, vischio e agrifoglio (+40%). La Stella di Natale si conferma quindi la regina delle feste, anche nel 2023.

“Anche la nostra provincia è in linea con il trend nazionale tracciato da un primo bilancio delle vendite del comparto florovivaistico per Natale da Assofioristi Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto sulle imprese associate”- ha rimarcato Peparello.

Il presidente dei Venditori Ambulanti ANVA provinciale Gregori Alessandro ha presentato il quadro della spesa media che ogni famiglia affronterà in questo periodo di festa: nel 2022 si sono spese in media per i regali 197 euro, per il Natale 2023 la spesa media in provincia di Viterbo sarà di circa 200/220 euro, ovvero leggermente minore rispetto alla media nazionale. Infatti, si aggira attorno al 13%, purtroppo una metà sarà erosa dall’inflazione che di fatto vede una crescita poco al di sopra del 6%. Infine, Gregori ha tracciato un profilo sulla situazione dell’attività dei venditori ambulanti, già in sofferenza prima della pandemia ed ha annunciato come si stia lavorando per portare nuovamente a Viterbo il mercato Europeo (maggio-giugno2024) con lo spostamento del mercato del sabato dal quartiere Carmine a Piazza Della Rocca che avverrà appena terminati i lavori di pavimentazione della piazza. Inoltre, l’impegno è quello anche di riqualificare tutte le fiere caratteristiche della provincia, come quella dei Campanelli di Acquapendente, per ricordare e far conoscere le tradizioni popolari, uniche nel loro genere.