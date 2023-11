Di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Il 13 novembre, nella suggestiva Sala consiliare di Palazzo dei Priori, è stato presentato il coinvolgente programma del ‘Natale Viterbese’, focalizzato soprattutto sul benessere dei bambini, con un’attenzione speciale al sociale e senza trascurare l’importanza del turismo. Durante una conferenza stampa sono stati svelati dettagli intriganti su un Natale all’aperto, ricco di sorprese e straordinari eventi itineranti.

Organizzato e promosso dall’amministrazione comunale, il programma abbraccia l’intera città con musica diffusa, proiezioni di immagini suggestive, alberi di Natale, orsi giganti e molto altro ancora. I festeggiamenti avranno inizio il 25 novembre e si concluderanno il 7 gennaio 2024.

L’assessore comunale alla Cultura, Alfonso Antoniozzi, ha annunciato con entusiasmo l’ampio ventaglio di avvenimenti in programma durante una lunga disamina. La conferenza ha visto la partecipazione di diverse figure chiave, tra cui Silvio Franco (assessore allo sviluppo locale e turismo), che ha sottolineato lo sforzo dedicato al successo del Natale; Patrizia Notaristefano (responsabile delle politiche sociali), che ha illustrato le iniziative sociali e per le scuole; ed Elena Angiani (alle risorse finanziarie), che ha confermato un investimento significativo per coprire l’intero programma natalizio.

I consiglieri Marco Nunzi e Maria Rita De Alexandris hanno presentato prossimi appuntamenti, come gli stand culinari su via Marconi e il suggestivo progetto luminarie e immagini. L’assessore Katia Scardozzi ha coinvolto le pro loco, concedendo loro autonomia nei festeggiamenti.

Durante la conferenza stampa, Andrea Radanich ha anticipato il “Viterbo Christmas Village 2023”, caratterizzato da 22 casette di legno principalmente in piazza San Lorenzo, con esposizioni di varie categorie merceologiche per conferire al mercatino un tocco sperimentale. Graziella Fiorucci e Fabrizio Fiorucci hanno inoltre svelato le loro attività nell’area della pensilina al Sacrario.

Il programma del ‘Natale Viterbese 2023’ si apre il 25 novembre con il ‘Viterbo Christmas Village’, seguito da spettacoli ogni fine settimana tra piazza San Lorenzo e piazza San Pellegrino. Altri eventi includono il ‘Natale dei minifacchini’ il 16 dicembre e una serie di concerti, tra cui uno gospel, uno a Natale e uno il 31 dicembre con la partecipazione speciale di Cristina D’Avena. Il primo dell’Anno sarà celebrato con il concerto del famoso tenore viterbese Antonio Poli presso l’Unione.

Tra le iniziative più originali, cinema all’aperto a piazza San Faustino, una fabbrica di cioccolato a piazza dei Caduti, e l’accensione degli alberi di Natale l’8 dicembre. La città sarà illuminata con luci di varie tipologie, a partire da Porta Romana, con proiezioni architetturali immersive a Piazza del Comune.

Un’aggiunta innovativa al Natale Viterbese sarà la filodiffusione e cantanti itineranti porta a porta, ispirati alla tradizione statunitense, creando un’atmosfera partecipativa e indimenticabile. Il ricavato di alcune iniziative, come la tombola in piazza della Repubblica, organizzata dall’assessorato alla politiche sociali, che avrà anche una diretta streaming con i malati dei centri anziani, in collaborazione con Union Rugby Viterbo e il Sodalizio dei Facchini di santa Rosa, andrà in beneficenza.