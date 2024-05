ROMA – «Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta della Regione Lazio piena solidarietà al Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella. Quella andata in scena questa mattina durante gli Stati Generali della Natalità è una mancanza di rispetto per la democrazia. Sostengo sempre un confronto rispettoso tra le parti, e trovo inaccettabile questo atteggiamento antidemocratico avvenuto nei confronti del Ministro alla Famiglia. Un metodo che censura l’opinione di un rappresentante della Repubblica italiana va denunciato a gran voce, per tutelare la libertà di espressione su temi molto importanti», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca in solidarietà al Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella.