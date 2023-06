Un tragico naufragio di un peschereccio al largo del Peloponneso ha causato la morte di almeno 79 persone. L’incidente è avvenuto in acque internazionali, a 47 miglia nautiche da Pylos. Il peschereccio ribaltato, lungo 30 metri, trasportava almeno 400 persone e proveniva da Tobruch, in Libia, diretto in Italia. Finora sono stati salvati 104 migranti, ma le ricerche dei dispersi sono ancora in corso.

Il governatore della regione del Peloponneso, Panagiotis Nikas, ha dichiarato che, secondo le testimonianze delle persone a bordo, il numero dei passeggeri era di 750 e teme che il bilancio delle vittime possa salire ulteriormente. La regione ha già avviato misure di emergenza, incluso il noleggio di camion per la gestione dei corpi, poiché l’ospedale di Kalamata non è attrezzato per fronteggiare una simile situazione. È stata allestita anche un’area di accoglienza per i sopravvissuti nella città di Kalamata, che fornisce coperte, vestiti e cibo.

Secondo la Guardia costiera greca, il peschereccio è stato avvistato da un veicolo aereo di Frontex e da due motovedette, ma non ha richiesto assistenza. Le chiamate della Guardia costiera per fornire aiuto sono state respinte dai migranti che hanno dichiarato di voler continuare il viaggio verso l’Italia.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è dichiarata profondamente addolorata per la notizia del naufragio e preoccupata per il numero di persone scomparse. Ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme con gli Stati membri e i Paesi terzi per prevenire tali tragedie.

Questo naufragio tragico mette in evidenza l’urgente necessità di affrontare il tema dei migranti e rafforzare gli sforzi per prevenire simili incidenti in futuro.