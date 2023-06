Le ricerche sono ancora in corso nelle acque internazionali, a circa 47 miglia nautiche a sud-ovest di Pylos, in Grecia, per individuare eventuali dispersi in seguito al naufragio di un peschereccio carico di migranti provenienti da Tobruk, in Libia. Secondo i media greci, tra cui l’emittente pubblica Ert e il media Iefimerida, la tragedia ha causato la morte di almeno 78 persone, i cui corpi sono stati recuperati, mentre altre 104 sono state salvate. Secondo le testimonianze, a bordo dell’imbarcazione si trovavano circa 750 persone. Le ricerche sono condotte da una fregata della Marina, tre navi costiere e un elicottero della Guardia Costiera.

Un video girato da un membro del primo mercantile che si è avvicinato al peschereccio dei migranti affondato in Grecia solleva dubbi sulla versione della Guardia Costiera greca. Le immagini, diffuse dal sito defenceline.gr, mostrano il peschereccio dei migranti al tramonto, con un mare calmo e l’imbarcazione apparentemente ferma. Questo suggerisce che le condizioni meteorologiche avrebbero permesso un intervento di salvataggio e la quasi immobilità dell’imbarcazione contraddice la versione della Guardia Costiera secondo cui i migranti stavano avanzando mentre rifiutavano l’aiuto greco. La nave si trovava in una situazione di pericolo, che avrebbe richiesto l’intervento di soccorso. Inoltre, il portavoce della Guardia Costiera, Nikos Alexiou, aveva negato l’esistenza di immagini precedenti all’incidente.