La morte di Alexei Navalny, avvenuta di recente, continua a sollevare interrogativi e speculazioni. Secondo quanto riportato da un operatore del servizio ambulanze dell’ospedale di Salekhard, la salma presenta dei “lividi”, alcuni dei quali potrebbero essere stati causati da manovre di rianimazione, come il massaggio cardiaco. La fonte ha anche confermato che il corpo si trova nell’obitorio dell’ospedale.

Le circostanze della morte di Navalny rimangono al momento poco chiare, con diverse teorie che cercano di spiegare l’accaduto. Il giornale tedesco Bild ha ipotizzato che Navalny sia morto poco prima di una possibile liberazione nel contesto di uno scambio di detenuti tra USA, Russia e Germania. Tuttavia, questa ipotesi non è confermata e contrasta con la versione del team di Navalny, che ha accusato le autorità russe di omicidio pianificato.

Nel frattempo, diverse personalità politiche internazionali hanno espresso il loro sostegno a Navalny e condannato le presunte violazioni dei diritti umani in Russia. L’Unione Europea ha invitato la moglie di Navalny, Yulia, a partecipare al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles per onorare la memoria del defunto dissidente russo.”I ministri dell’Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e onoreranno la memoria di Alexei Navalny”. Così ha scritto su X l’alto rappresentante Josep Borrell. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato: “Le sue parole aiuteranno tutti noi europei a comprendere ancora meglio quale tipo di violento sistema dobbiamo fronteggiare e arginare in Ucraina”. Secondo Tajani, Navalny “ha sfidato il sistema russo ed è stato ucciso dopo anni di persecuzione ingiusta e incivile”.