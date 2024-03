I negoziati tra Hamas e Israele per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi riprenderanno domani al Cairo, secondo quanto riportato dalla tv egiziana Al Qahera News TV, citando fonti della sicurezza e ripreso da media internazionali e in Israele da Haaretz.

Il primo ministro Benyamin Netanyahu aveva annunciato nei giorni scorsi l’invio di delegazioni nella capitale egiziana e a Doha in Qatar per partecipare a tali negoziati.

Tuttavia, la situazione a Gaza rimane tesa, con almeno 5 persone morte e colpi d’arma da fuoco uditi durante una ressa per la distribuzione di aiuti umanitari poco prima dell’alba. La Mezzaluna Rossa ha reso noto che l’episodio è avvenuto a Gaza City mentre 15 camion di aiuti umanitari erano diretti alla rotatoria Kuwait per la distribuzione.

Nel frattempo, venti famiglie dei circa 130 ostaggi tenuti da Hamas a Gaza hanno criticato Netanyahu per il fallimento dei negoziati sul rilascio dei loro parenti e ne hanno chiesto le dimissioni, definendolo “un ostacolo all’intesa”. Le famiglie hanno accusato Netanyahu di respingere le offerte per il rilascio degli ostaggi e di aver irrigidito le posizioni israeliane nei negoziati con Hamas.

In risposta a questa situazione, sono previste manifestazioni a Tel Aviv e in altre parti di Israele sia per il rilascio dei rapiti che per le dimissioni del premier.

Nel frattempo, una seconda nave di aiuti umanitari destinati a Gaza, chiamata ‘Jennifer’, è salpata da Cipro. La nave trasporta donazioni di due ONG, la spagnola Open Arms e l’americana World Central Kitchen, per un totale di 400 tonnellate di aiuti. Come per il primo carico, la nave cercherà di aprire un corridoio marittimo nel blocco imposto alla Striscia di Gaza da Israele.

Il carico consiste principalmente in alimenti come riso, pasta, farina, legumi e verdure in scatola, oltre a datteri forniti dagli Emirati Arabi Uniti, tipici dei pasti di fine digiuno quotidiano durante il Ramadan.