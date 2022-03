ROMA – La maggioranza del consiglio municipale del IV municipio respinge la proposta di affiggere il Crocifisso nell’aula consiliare giustificando l’atto per “la laicità dello stato”.

Sulla questione intervengono i movimento della Rete dei Patrioti che con una nota a firma del coordinatore regionale del Movimento Nazionale, Valerio Arenare, e del Portavoce di Militia Christi, Fabrizio Lastei, hanno commentato:” Non capiamo assolutamente la decisione della giunta municipale del IV municipio, il Crocifisso, oltre ad essere simbolo di pace e di solidarietà è anche rappresentazioni delle nostre tradizioni cattoliche. In un momento di grande sofferenza sia per la crisi economica causa dalla pandemia, sia per il conflitto in Ucraina, sarebbe stato un gesto significativo e di notevole importanza per i cittadini del Municipio. Ancor meno comprensibile la motivazione, visto che in Aula Giulio Cesare è presente l’icona della Vergine Salus popoli Romani.

Ancora una volta, la sinistra Italiana, si dimostra nemica della fede cattolica ma più propensa a difendere il proliferare della cultura LGBT e la distruzione della nostra cultura e tradizione. Come movimenti politici chiediamo, alla giunta municipale, di ripensare alla decisione presa e lasciare esporre, in un momento così difficile, un simbolo di fede, di pace e di speranza nell’aula consiliare”.