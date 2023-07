Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rassicurato personalmente sulle sue condizioni di salute, affermando in televisione di sentirsi molto bene. Dopo essere stato ricoverato in ospedale a Tel Aviv a causa di forti dolori al petto, Netanyahu è stato valutato e ha ricevuto diagnosi preliminari di disidratazione a seguito di una visita al Lago di Tiberiade durante un’intensa ondata di calore. Nonostante il ricovero, Netanyahu è apparso in buona forma ed è arrivato all’ospedale in auto, camminando senza bisogno di barella. Le manifestazioni contro la riforma giudiziaria previste per la serata sono ancora in programma, nonostante l’annuncio del ricovero del primo ministro. Le emittenti nazionali hanno interrotto la programmazione per riportare la notizia del ricovero, nonostante fosse un giorno di riposo sabbatico nel Paese. Netanyahu rimarrà in ospedale per ulteriori analisi e monitoraggio delle sue condizioni.