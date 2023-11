Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha condannato fermamente un gruppo di coloni estremisti in Cisgiordania, definendoli “un pugno di estremisti che non rappresenta il gruppo seduto qui e che crea grande danno allo stato di Israele”. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha individuato e distrutto un tunnel di Hamas adiacente a una scuola dell’Unrwa nella Striscia di Gaza. Netanyahu ha affermato che non ci sarà cessate il fuoco senza la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas, sottolineando che non hanno prove che gli ostaggi siano ancora in vita. Nel corso delle operazioni militari, circa 70 comandanti di alto rango e operativi di Hamas sono stati uccisi da Israele. Hamas ha dichiarato di sperare che lo stato di guerra con Israele diventi permanente su tutti i confini.